Newcastle, Fernandez-Pardo'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Belçikalı forvet Matias Fernandez-Pardo'yu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fernandez-Pardo, transferiyle ilgili, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve böyle büyük bir kulüpte bulunmaktan gurur duyuyorum. Teknik direktörle konuştum ve burada olmamı ne kadar çok istediğini gerçekten gösterdi. Kariyer gelişimim açısından buraya gelmek son derece mantıklıydı, bu yüzden hiç tereddüt etmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Lille ile son iki sezonda tüm kulvarlarda 71 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 12 gol attı.

Kaynak: AA