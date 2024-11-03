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Nevşehir'de Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Nevşehir'de Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Fenerbahçe ile İstanbul BBSK, kadınlarda ise KAPOFF birinci olarak devreyi tamamladı.

Nevşehir'de düzenlenen Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen müsabakalara, 19 kadın ve 18 erkek takımı katıldı.

İlk etap sonunda erkeklerde Fenerbahçe ile İstanbul BBSK, 7'de 7 yaparak puan cetvelinde 14 puanla ilk sırayı paylaştı.

Kadınlarda ise KAPOFF namağlup 16 puanla 1. devreyi ilk sırada tamamladı.

Masa tenisinde, Süper Lig 1. Etap 2. Devre Müsabakaları ise 6-8 Aralık'ta Adana'daki Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
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