Nevşehir'de özel gereksinimli bireyler için "Para Atlı Jimnastik Yarışı" düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde özel bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Para Atlı Jimnastik Yarışı'nda sporcular, at sırtında performans sergileyerek yeteneklerini gösterdi. Bu ilk etkinlik, down sendromlu ve otizmli çocuklar için motivasyon kaynağı oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atçılık-Binicilik Uygulama Araştırma Merkezi'nin manejinde (atların eğitildiği alan) düzenlenen müsabakaya çeşitli yaş gruplarından sporcular katıldı.

Hakem ve gözlemcilerin hazır bulunduğu manejde sporcular, at sırtında farklı hareketler yaparak bireysel gösteri sundu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Tarkan Güney, AA muhabirine, özel bireylere yönelik etkinliğin Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Farklı kentlerde de benzer çalışmaların yapılmasını planladıklarını anlatan Güney, akabinde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirileceğini ifade etti.

Nevşehir'deki sporcuların yaklaşık 2 yıldır NEVÜ bünyesinde eğitim almaya devam ettiğini anlatan Güney, "Sporcularımız, down sendromlu ve otizmli çocuklardan oluşuyor. Kız ve erkek olmak üzere iki kategoride ve aynı zamanda down sendromlu, otizm ve mental olarak da 3 kategoride yarışmayı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte tüm paydaşlarımız tamam olduğunda il şampiyonaları ve daha sonra da Türkiye şampiyonaları yapacağız." diye konuştu.

Sporcuların yakınlarından Hava Ulukuş da 18 yaşındaki down sendromlu kızının bir süredir binicilik eğitimi aldığını belirterek, "Kızımı atletizm yarışmalarına, keman ve, gitar kurslarına da götürdüm. Fakat atla olan eğitim çok farklı. Çocukların oturuşunu, duruşunu her türlü gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Çocuğum atları çok seviyor. Tekrar ne zaman gideceğiz diye büyük bir heyecanla bekliyor. Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belma Demirdoğan ise çocuğunun yaklaşık 10 yıldır binicilikle ilgilendiğini, yarışmanın motive edici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
