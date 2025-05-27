Nevşehir Belediyespor, Süper Lig Finaline Yükseldi
Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyespor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada sonuç belirleme atışlarında 3-2 yenerek finale yükseldi. Final maçı 29 Mayıs'ta Metpack Alanya Yıldızları ile oynanacak.
Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı final maçında Nevşehir Belediyespor, normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada Selçuklu Belediyespor'u sonuç belirleme atışlarında 3-2 geçerek finale yükseldi.
Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçta Selçuklu Belediyespor, Mehmet Aydın ve Abdulsamet Keleş'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Nevşehir Belediyespor, ikinci yarıda Onur Açıkgöz'ün attığı iki golle karşılaşmayı uzatmaya götürdü.
Sonuç belirleme atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak finale yükselen Nevşehir Belediyespor, 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak şampiyonluk maçında Metpack Alanya Yıldızları ile karşılaşacak.
Bu arada sonuç belirleme atışları, hokeyde oyuncunun kaleye 23 metre mesafeden topu sürmeye başlayıp 8 saniye içinde kale önü çizgisinden şutunu çekerek gol atmaya çalışmasına deniyor.