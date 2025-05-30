NEU Event Park'ta Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Başlıyor

Geçtiğimiz ay TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapan NEU Event Park, bu hafta sonu da motor sporları tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan yarış, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günlerinde NEU Event Park'ta gerçekleştirilecek. Yaklaşık 40 pilotun katılacağı organizasyon, son yılların en yüksek katılımlı drift etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden gelen usta drift pilotları; Nissan, Toyota, BMW, Mazda ve Mercedes gibi performans tutkunlarının gözdesi markalara ait özel modifiye araçlarıyla izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Organizasyonda üç kez KKTC Drift Şampiyonu olan ve Avrupa arenasında da başarılarıyla tanınan Enver Haskasap gibi önemli isimler de yer alacak. Türkiye Drift Şampiyonları ve uluslararası yıldızların da mücadele edeceği organizasyon, adeta bir motor sporları şölenine dönüşecek.

Etkinlik yarın saat 13.00'te resmi antrenmanlarla başlayacak. Saat 16.00 - 18.30 arasında gerçekleştirilecek sıralama turlarının ardından, 19.00'da şehir turu ve autoshow düzenlenecek.

Büyük final 1 Haziran'da

Asıl rekabet ise 1 Haziran Pazar günü yaşanacak. Saat 14.00'te başlayacak antrenmanların ardından, pilotlar seyircileri selamlayarak pistteki yerlerini alacak. Saat 16.30'dan itibaren Semi Pro ve Pro kategorilerinde gerçekleştirilecek ikili eleme turları, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan NEU Event Park'ta nefesleri kesecek. Organizasyon, saat 21.00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak. Kazananlar, şampiyonluk yolunda büyük puanları hanesine yazdıracak.

Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın resmi etaplarından biri olan bu yarışta alınacak puanlar, 2025 sezonu şampiyonluğu için de belirleyici olacak. Şampiyonada, ilk ayağın ardından, Semi Pro kategorisinde Yılmaz Demir, Pro kategorisinde ise Enver Haskasap liderlik koltuğunda oturuyor. Bu haftaki mücadele de sıralamayı değiştirebilecek önemli bir eşik olacak. - İSTANBUL