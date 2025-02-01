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Net Global Sivasspor, Sırp Futbolcu Veljko Simic'i Kadrosuna Kattı

Net Global Sivasspor, Sırp Futbolcu Veljko Simic'i Kadrosuna Kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Simic, Kızılyıldız altyapısından başlayıp birçok kulüpte forma giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile anlaşmaya varıldı.

Veljko Simic, kulüp başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina forması giyen futbolcu son olarak Omonia da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic, 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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