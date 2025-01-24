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Net Global Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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