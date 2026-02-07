Haberler

Milli güreşçi Nesrin Baş, Zagreb Açık'ta gümüş madalya aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçi Nesrin Baş, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda kadınlar 68 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Finalde Japon rakibine mağlup olan Nesrin, çeyrek finalde Hint güreşçiyi 10-0 ve yarı finalde olimpiyat ikincisini 2-1 yenerek finale yükseldi.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Nesrin Baş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.

Çeyrek finalde Hint Nisha'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen büyükler Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Nesrin, yarı finalde de olimpiyat ikincisi ABD'li Kennedy Alexis Blades'i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Japon Miwa Morikawa'ya finalde 5-2 mağlup olan Nesrin, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem