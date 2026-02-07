Milli güreşçi Nesrin Baş, Zagreb Açık'ta gümüş madalya aldı
Milli güreşçi Nesrin Baş, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda kadınlar 68 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Finalde Japon rakibine mağlup olan Nesrin, çeyrek finalde Hint güreşçiyi 10-0 ve yarı finalde olimpiyat ikincisini 2-1 yenerek finale yükseldi.
Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Nesrin Baş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.
Çeyrek finalde Hint Nisha'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen büyükler Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Nesrin, yarı finalde de olimpiyat ikincisi ABD'li Kennedy Alexis Blades'i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
İki dünya şampiyonluğu bulunan Japon Miwa Morikawa'ya finalde 5-2 mağlup olan Nesrin, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.
Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.