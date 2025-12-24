Şampiyon güreşçi Nesrin Baş, Tokat'ta kız çocuklarına örnek oldu

Tokat'ta dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'ın başarıları kentte kız çocuklarının güreşe ilgisini artırırken, genç sporcular onun izinden giderek ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

Tokat'ta yetişen ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli güreşçi Nesrin Baş, Tokatlı kız çocuklarına ilham oldu. Son dönemde elde ettiği şampiyonluklarla dikkat çeken Baş'ın başarısı, kentte kız çocuklarının güreşe olan ilgisini artırdı. Antrenmanlara katılan kız sporcular, Nesrin Baş gibi şampiyon olmayı hedefliyor. Özellikle kız çocuklarının güreş branşına gösterdiği talep, spor camiasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Bugüne kadar güreşte birçok dünya ve Avrupa şampiyonlarının, Tokat'tan çıktığını hatırlatan Tokat Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Asım Kara, "Bugüne kadar dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarttık. Kulübü tekrar aktif hale getirerek Tokat'taki sporseverlere hizmet etme noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tokat'tan biliyorsunuz Ali Yücel, Hüseyin Akbaş, Nesrin Baş çıktı. Biz de aynı şekilde Tokat'tan aynı şampiyonlar çıkması için çocuklarımıza, gençlerimize katkı vermeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemde Nesrin Baş'ın şampiyon olmasından sonra kız çocuklarından, spor camiasından güreşe ayrı bir talep olmaya başladı. Kız çocukları daha bir hevesli geliyorlar. Biz de bu noktada güreş ve basketbol branşlarında çocukları çalıştırıyoruz. Güreşte 40, basketbolda ise 250 sporcumuz var. Biz yeni Nesrin Baş'ları çıkartmak için elimizden geldiğince destek veriyoruz. Çocuklarımıza bu noktada çok hevesliler, çok gayretliler. Biz de inşallah onlardan şampiyonluk dereceler bekliyoruz" dedi.

Güreş antrenmanlarına katılan kız çocukları ise Nesrin Baş'ın müsabakalarını izleyerek gurur duyduklarını ifade etti. Baş'ı kendilerine örnek aldıklarını belirten genç sporcular, ileride onun gibi milli formayı giyerek Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini dile getirdi. - TOKAT