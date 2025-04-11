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Nesrin Baş, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya elde etti. Finalde Ukraynalı Alla Belinska'ya kaybederek ikinci oldu. Geçen yıl altın madalya kazanmıştı ancak bu kez şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalya aldı.

Nesrin, başkent Bratislava'daki organizasyonun beşinci gününde Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.

Kadınlar kategorisinin son maçında Belinska'ya tuşla yenilen milli güreşçi, gümüş madalyada kaldı. Belinska ise kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te altın madalya elde eden 22 yaşındaki Nesrin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.

Nesrin Baş, geçen ay Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Milli sporcunun, 23 yaş altında iki dünya şampiyonluğu da bulunuyor.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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