Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde milli güreşçi Nesrin Baş, rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Anavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşılaştı ve rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk'un sakatlığından dolayı mücadeleye çıkamaması nedeniyle ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçim, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası'nda 4 final yaparak tarihe geçtiği üç altın madalyası bulunuyor. Bunun yanı sıra U23 Avrupa Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimlerin arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
