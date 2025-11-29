Neslihan Arın, Syed Modi Turnuvası'nda Finale Yükseldi
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'daki Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda yarı finalde Hint rakibi Unnati Hooda'yı mağlup ederek finale kaldı. Finalde Japon Hina Akechi ile mücadele edecek.
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda finale kaldı.
Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen Neslihan, bugün yarı final maçına çıktı.
Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.
Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor