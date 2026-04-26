Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları yarın başlayacak
Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:
Yarın:
16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor (General Basri Saran)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB 100. Yıl)
20.00 Erciyes38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurt (Silifke Şehir)
28 Nisan Salı:
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)
20.00 Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
Kaynak: AA / Metin Arslancan