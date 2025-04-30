Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur Maçlarında Sonuçlar

Nesine 3. Lig play-off 1. tur maçları yapıldı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından 1. Grup'ta Muşspor ve Belediye Kütahyaspor, 2. Grup'ta ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ile 52 Ordupor FK, 4. Grup'ta ise Kırıkkale FK ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor 2. tura yükseldi.

Tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Muşspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

2. Grup

Yurt Et Amasyaspor FK-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3

Silivrispor-Tire 2021: 0-0 (4-3 Penaltılarda)

3. Grup

Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 1-0

52 Orduspor FK-Pazarspor: 0-0 (4-3 Penaltılarda)

4. Grup

Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK: 1-2

Zonguldakspor FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-2 (Uzatmada)