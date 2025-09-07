Nesine 3. Lig'in İlk Haftası Maç Sonuçları Belirlendi
Nesine 3. Lig'in ilk haftası, 31 maç ile başladı. Ligdeki 1. Gruptan 4. Gruba kadar yapılan maçlar ve sonuçları açıklandı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 0-1
Etimesgut SK-Silivrispor: 2-1
Çorluspor 1947-Bulvarspor: 0-3
İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Galata SK-Edirnespor: 5-0
İnegöl Kafkas SK-Astor Enerji Çankaya SK: 0-0
Bursa Yıldırım SK-Kestel Çilek SK: 2-1
2. Grup:
Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt SK: 1-3
Kırıkkale FK-Ağrı 1970 SK: 1-1
12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor: 4-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor: 0-0
Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor: 0-3
Kahramanmaraşspor-Kilis 1984: 0-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor: 1-0
Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor : 2-1
3. Grup:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 2-2
Artvin Hopaspor-Orduspor 1967: 1-1
Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor: 2-0
Pazarspor-Smart Holding Çayelispor: 1-1
Tokat Belediyespor-Zonguldakspor: 1-1
Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Giresunspor-Amasyaspor: 4-1
52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-2
4. Grup:
Oktaş Uşakspor-Altay: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor: 2-0
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-1
Söke 1970 SK-Balıkesirspor: 1-1
Tire 2021 FK-Kütahyaspor: 2-4
Karşıyaka-Afyonspor: 2-1
Eskişehirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol: 1-1