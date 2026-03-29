Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanan maçlarla sona erdi. Farklı gruplardaki maç sonuçları arasında sürpriz sonuçlar ve önemli galibiyetler yer aldı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Edirnespor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-3
Astor Enerji Çankayaspor-Çorluspor 1947: 1-4
Bursa Yıldırımspor-İnkılap Futbol: 2-0
İnegöl Kafkaspor-Beykoz İshaklıspor: 1-0
Galataspor-Kestel Çilekspor: 2-1
2. Grup:
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Kırıkkale FK: 1-2
Niğde Belediyespor-12 Bingölspor: 0-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0
Diyarbekirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1
Erciyes 38-Kilis 1984: 1-0
3. Grup:
Tokat Belediyespor-Giresunspor: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 3-1
TCH Group Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor: 1-0
4. Grup:
Eskişehir Anadoluspor-Altay: 3-0
Alanya 1221-Oktaş Uşakspor: 1-0
Kütahyaspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-0
Tire 2021-Bornova 1877: 2-4
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Karşıyaka-Eskişehirspor: 0-0