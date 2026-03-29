Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanan maçlarla sona erdi. Farklı gruplardaki maç sonuçları arasında sürpriz sonuçlar ve önemli galibiyetler yer aldı.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Edirnespor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-3

Astor Enerji Çankayaspor-Çorluspor 1947: 1-4

Bursa Yıldırımspor-İnkılap Futbol: 2-0

İnegöl Kafkaspor-Beykoz İshaklıspor: 1-0

Galataspor-Kestel Çilekspor: 2-1

2. Grup:

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Kırıkkale FK: 1-2

Niğde Belediyespor-12 Bingölspor: 0-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-0

Diyarbekirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-1

Erciyes 38-Kilis 1984: 1-0

3. Grup:

Tokat Belediyespor-Giresunspor: 2-0

Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 3-1

TCH Group Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor: 1-0

4. Grup:

Eskişehir Anadoluspor-Altay: 3-0

Alanya 1221-Oktaş Uşakspor: 1-0

Kütahyaspor-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-0

Tire 2021-Bornova 1877: 2-4

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Karşıyaka-Eskişehirspor: 0-0

Kaynak: AA / Can Öcal
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler

Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz!
Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

Sevgili kriterlerini tek tek sıraladı! Ünlü ismin şartları olay oldu
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor

Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor