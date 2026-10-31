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Nesine 3. Lig'de 9. hafta gruplarda oynanan 5 maçla devam etti

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Nesine 3. Lig'in 9. haftası gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor 2-2, İnkılap Futbol-Kartal Bulvar Kartalimenspor 3-2, Beykoz Anadoluspor-Amasyaspor 0-0, Kepezpor-Uşakspor 2-0 ve Altay-1922 Akşehirspor 1-1 sonuçlandı.

Nesine 3. Lig'in 9. haftasına gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-2

İnkılap Futbol-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2

Beykoz Anadoluspor-Amasyaspor: 0-0

2. Grup

Kepezpor- Uşakspor : 2-0

Altay-1922 Akşehirspor: 1-1

Kaynak: AA
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