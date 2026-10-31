Nesine 3. Lig'de 9. hafta gruplarda oynanan 5 maçla devam etti

Nesine 3. Lig'de 9. hafta gruplarda oynanan 5 maçla devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'in 9. haftası gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor 2-2, İnkılap Futbol-Kartal Bulvar Kartalimenspor 3-2, Beykoz Anadoluspor-Amasyaspor 0-0, Kepezpor-Uşakspor 2-0 ve Altay-1922 Akşehirspor 1-1 sonuçlandı.
Nesine 3. Lig'in 9. haftasına gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor: 2-2
İnkılap Futbol-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Beykoz Anadoluspor-Amasyaspor: 0-0
2. Grup
Kepezpor- Uşakspor : 2-0
Altay-1922 Akşehirspor: 1-1
Kaynak: AA