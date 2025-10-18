Haberler

Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 7. haftanın maçları gerçekleşti. Dört grupta oynanan 16 müsabakadaki sonuçlar belli oldu. Galataspor, Polatlı 1926'ya karşı 2-0 galip gelirken, diğer maçlarda dikkat çeken sonuçlar yaşandı.

Nesine 3. Lig'de 7. haftanın perdesi açıldı.

Dört grupta oynanan 16 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Galataspor-Polatlı 1926: 2-0

İnegöl Kafkasspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2

Astor Enerji Çankayaspor-Bulvarspor: 2-1

Yalova FK 77-Kestel Çilekspor: 0-1

2. Grup

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-12 Bingölspor: 0-2

Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2

Erciyes 38-Suvermez Kapadokyaspor: 3-0

3. Grup

Pazarspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Orduspor 1967: 3-2

TCH Group Zonguldakspor-1926 Bulancakspor: 5-0

Giresunspor-Artvin Hopaspor: 0-2

4. Grup

Karşıyaka-Nazillispor: 1-0

Kütahyaspor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0

Alanya 1221-Afyonspor: 2-2

Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-1

Tire 2021-Altay: 1-2

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
