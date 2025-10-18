Nesine 3. Lig'de 7. Haftanın Maç Sonuçları Açıklandı
Nesine 3. Lig'de 7. haftanın maçları gerçekleşti. Dört grupta oynanan 16 müsabakadaki sonuçlar belli oldu. Galataspor, Polatlı 1926'ya karşı 2-0 galip gelirken, diğer maçlarda dikkat çeken sonuçlar yaşandı.
Nesine 3. Lig'de 7. haftanın perdesi açıldı.
Dört grupta oynanan 16 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Galataspor-Polatlı 1926: 2-0
İnegöl Kafkasspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-2
Astor Enerji Çankayaspor-Bulvarspor: 2-1
Yalova FK 77-Kestel Çilekspor: 0-1
2. Grup
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-12 Bingölspor: 0-2
Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2
Erciyes 38-Suvermez Kapadokyaspor: 3-0
3. Grup
Pazarspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Düzce Cam Düzcespor-Orduspor 1967: 3-2
TCH Group Zonguldakspor-1926 Bulancakspor: 5-0
Giresunspor-Artvin Hopaspor: 0-2
4. Grup
Karşıyaka-Nazillispor: 1-0
Kütahyaspor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0
Alanya 1221-Afyonspor: 2-2
Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-1
Tire 2021-Altay: 1-2