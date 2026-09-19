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Nesine 3. Lig'de 3. hafta 10 maçla başladı, Balıkesirspor Uşakspor'u 4-1 yendi

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Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta 10 karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlara göre Balıkesirspor Uşakspor'u 4-1 yenerken Bigaspor Eskişehirspor'u 3-0, Zonguldakspor ise Pazarspor'a 0-2 yenildi.

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta, 10 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Zonguldakspor- Pazarspor : 0-2

Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli 1980: 0-0

2. Grup:

1922 Akşehirspor-Alanya 1221: 3-1

Bigaspor- Eskişehirspor : 3-0

Bursa Yıldırımspor-Karşıyaka: 2-2

Balıkesirspor- Uşakspor : 4-1

3. Grup:

Diyarbekirspor-Açıkalın Erciyes 38: 0-0

Ayos Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Adana Adaletgücüspor: 1-0

Kaynak: AA
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