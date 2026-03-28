Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 10 karşılaşmayla başladı. Ligdeki maç sonuçları ve ertelenen karşılaşmalar hakkında detaylar verildi.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Bulvarspor-Silivrispor: 2-2

Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-0

Yalova FK 77-Polatlı 1926: 1-2

2. Grup:

Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-2

MDGrup Osmaniyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 3-3

Karaköprü Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-1

3. Grup:

Çayelispor-Sebat Gençlikspor: 0-0

Amasyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

1926 Bulancakspor-Orduspor 1967: 0-1

52 Orduspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-2

Not: Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği bugün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Bu arada aynı grupta oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK-Nazillispor maçı ise konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas

Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta

70 lüks araç küle döndü! Zarar inanılmaz boyutta
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e