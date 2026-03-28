Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta, 10 karşılaşmayla başladı. Ligdeki maç sonuçları ve ertelenen karşılaşmalar hakkında detaylar verildi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Bulvarspor-Silivrispor: 2-2
Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Nilüfer Futbol: 3-0
Yalova FK 77-Polatlı 1926: 1-2
2. Grup:
Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-2
MDGrup Osmaniyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 3-3
Karaköprü Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970: 2-1
3. Grup:
Çayelispor-Sebat Gençlikspor: 0-0
Amasyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
1926 Bulancakspor-Orduspor 1967: 0-1
52 Orduspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-2
Not: Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği bugün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
Bu arada aynı grupta oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK-Nazillispor maçı ise konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi.