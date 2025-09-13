Haberler

Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Maç Sonuçları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları açıklandı. 1., 2., 3. ve 4. grup takımları mücadele etti.

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları oynanırken 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başladı.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Yalova FK 77-Galata SK: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1

Silivrispor-Çorluspor 1947: 0-1

Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK: 1-0

Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK: 2-2

2. Grup:

Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor: 1-1

Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol: 1-1

Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 3-1

Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-0

Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor: 1-2

Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK: 2-2

Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor: 2-0

3. Grup:

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK: 1-4

Amasyaspor-52 Orduspor: 0-3

Smart Holding Çayelispor-Giresunspor: 2-0

1926 Bulancakspor-Pazarspor: 1-0

Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor: 0-1

4. Grup:

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Kütahyaspor-Karşıyaka: 1-2

Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 1-1

Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Balıkesirspor-Tire 2021 FK: 1-2

İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor: 1-0

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.