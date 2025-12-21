Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar alındı. Farklı gruplardaki maçlar sonucunda takımlar puan mücadelesine devam ediyor.

Nesine 3. Lig'in 15. haftası, bugün 4 grupta oynanan müsabakalarla devam etti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-2

Silivrispor-Polatlı 1926 Spor : 1-0

Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1

Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 4-0

2. Grup

MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbo: 2-1

Silifke Belediyespor-12 Bingölspor: 4-0

Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK: 3-0

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor: 1-0

3. Grup

Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor: 0-0

TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Giresunspor: 0-2

Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-1

Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor: 1-1

4. Grup

Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor: 0-1

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-3

İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Kütahyaspor-Söke 1970 Spor: 3-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-1

Afyonspor-Altay: 0-1

