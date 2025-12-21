Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar alındı. Farklı gruplardaki maçlar sonucunda takımlar puan mücadelesine devam ediyor.
Nesine 3. Lig'in 15. haftası, bugün 4 grupta oynanan müsabakalarla devam etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-2
Silivrispor-Polatlı 1926 Spor : 1-0
Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1
Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 4-0
2. Grup
MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbo: 2-1
Silifke Belediyespor-12 Bingölspor: 4-0
Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK: 3-0
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor: 1-0
3. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor: 0-0
TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Giresunspor: 0-2
Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-1
Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor: 1-1
4. Grup
Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor: 0-1
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-3
İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Kütahyaspor-Söke 1970 Spor: 3-1
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-1
Afyonspor-Altay: 0-1