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Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları 3 grupta oynanan sonuçlarla tamamlandı

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Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları 3 grupta tamamlandı. Gruplarda Amasyaspor-Galataspor 2-0, Alanya 1221-Ayvalıkgücü Belediyespor 4-2 ve Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaman FK 2-0 gibi sonuçlar alındı.

Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde 3 grupta alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Amasyaspor-Galataspor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Pazarspor: 2-0

Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu: 0-0

Karadeniz Ereğli 1980-İnkılap Futbol: 1-1

Yalova FK 77-Orduspor 1967: 1-1

Silivrispor-Beykoz Anadoluspor: 2-2

Kartal Bulvar Kartalimenspor-Zonguldakspor: 2-0

Gölcükspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-1

Büyükçekmecegücü-Düzce Cam Düzcespor: 1-1

2. Grup:

Alanya 1221- Ayvalıkgücü Belediyespor : 4-2

Etimesgutspor-Altay: 3-0

1922 Akşehirspor-Bursa Yıldırımspor: 0-3

Uşakspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1

Gemlik Sümerbey Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959: 0-0

Karşıyaka-Bigaspor: 2-0

Bucaspor 1928-Söke 1970: 0-0

Eskişehirspor-Kepezspor: 1-0

Balıkesirspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 3-1

3. Grup:

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Karaman FK: 2-0

Açıkalın Erciyes 38-1964 Silifkespor: 3-1

Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor: 0-2

Adana Adaletgücüspor-Ağrı 1970: 3-1

Ayos Osmaniyespor-Adanaspor: 4-0

Kırıkkale FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bitlis 1916 Futbol: 2-0

Kaynak: AA
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