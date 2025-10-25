Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. haftaya gruplarda oynanan 17 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup:

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Galataspor: 1-2

Çorluspor 1947-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1

Küçükçekmece Sinopspor-Yalova FK 77: 1-0

Bulvarspor-Edirnespor: 1-0

Silivrispor-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1

Bursa Nilüfer Futbol-Bursa Yıldırımspor: 0-1

2. Grup:

12 Bingölspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-0

Silifke Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor: 0-0

Kırıkkale FK-Erciyes 38 Futbol: 0-2

3. Grup:

Fatsa Belediyespor-Giresunspor: 2-1

Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-3

Orduspor 1967-TCH Group Zonguldakspor: 0-3

4. Grup:

Oktaş Uşakspor-Tire 2021 FK: 1-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 Spor: 4-0

Nazillispor-Kütahyaspor: 0-4

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0