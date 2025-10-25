Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 8. haftada gruplarda toplam 17 karşılaşma oynandı. Maçlar sonucunda elde edilen skorlar, takımların ligdeki durumu hakkında bilgiler sunuyor.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Galataspor: 1-2
Çorluspor 1947-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1
Küçükçekmece Sinopspor-Yalova FK 77: 1-0
Bulvarspor-Edirnespor: 1-0
Silivrispor-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1
Bursa Nilüfer Futbol-Bursa Yıldırımspor: 0-1
2. Grup:
12 Bingölspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor: 1-0
Silifke Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor: 0-0
Kırıkkale FK-Erciyes 38 Futbol: 0-2
3. Grup:
Fatsa Belediyespor-Giresunspor: 2-1
Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-3
Orduspor 1967-TCH Group Zonguldakspor: 0-3
4. Grup:
Oktaş Uşakspor-Tire 2021 FK: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 Spor: 4-0
Nazillispor-Kütahyaspor: 0-4
Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0