Nesine 3. Lig 3. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig'de 3. hafta maçları sona erdi. 4 grupta oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar kaydedildi. İşte grup bazında maç sonuçları.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 3. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Toplamda 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Etimesgut SK-Polatlı 1926 SK: 0-1

Çorluspor 1947-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1

İnkılap Futbol-Silivrispor: 0-2

Galata SK-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

İnegöl Kafkas SK-Yalova FK 77 SK: 1-3

Bursa Yıldırım SK-Edirnespor: 3-1

Astor Enerji Çankaya SK-Kestel Çilek SK: 3-1

2. Grup:

Kırıkkale FK-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1

12 Bingölspor-Malatya Yeşilyurt SK: 2-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970 SK: 0-0

Erciyes 38 Futbol-Silifke Belediyespor: 1-1

Diyarbekirspor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-1

Kahramanmaraşspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor : 1-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaköprü Belediyespor: 1-0

Niğde Belediyesispor-Kilis 1984: 1-1

3. Grup:

Artvin Hopaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1

Fatsa Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-4

Pazarspor-Orduspor 1967: 1-1

Tokat Belediyespor-Amasyaspor: 1-0

Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu: 4-2

Zonguldakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0

Giresunspor-1926 Bulancakspor: 1-2

52 Orduspor-Çayeli SK: 5-1

4. Grup:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Oktaş Uşakspor: 0-2

Söke 1970 SK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 3-0

Kütahyaspor-Afyonspor: 1-0

Tire 2021 FK-Alanya 1221 Futbol: 2-0

Karşıyaka-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-1

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Altay: 2-1

Eskişehirspor-Nazillispor: 2-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 3-3

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
