Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup Maçları Tamamlandı

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta ise 8 karşılaşma yapıldı.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor: 2-2

68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0

Kırklarelispor- Adanaspor : 4-0

Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol: 1-0

Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-3

Fethiyespor-Somaspor: 1-1

ISBAŞ Isparta 32 Spor-Muşspor: 1-0

Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-3

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor: 2-2

İskenderunspor- Altınordu : 4-0

Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Kepezspor-Karaman FK: 0-0

Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-2