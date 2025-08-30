Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup Maçları Tamamlandı
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları sona ererken, Beyaz Grup'ta da sekiz karşılaşma yapıldı. Kırmızı Grup'ta dikkat çeken sonuçlar arasında Kırklarelispor'un Adanaspor'u 4-0 yenmesi yer alıyor. Beyaz Grup'ta ise İskenderunspor'un Altınordu'yu 4-0 mağlup etmesi öne çıktı.
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta ise 8 karşılaşma yapıldı.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor: 2-0
Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-0
Kırklarelispor- Adanaspor : 4-0
Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol: 1-0
Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-3
Fethiyespor-Somaspor: 1-1
ISBAŞ Isparta 32 Spor-Muşspor: 1-0
Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-3
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor: 2-2
İskenderunspor- Altınordu : 4-0
Adana 01 FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Kepezspor-Karaman FK: 0-0
Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-2