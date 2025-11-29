Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. Hafta Maçları Oynandı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçları bugün yapıldı. Yeni Malatyaspor, Adanaspor'la karşılaşmaya çıkmadı. Diğer maçlarda Muşspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 5-0 yendi, Arkent Arnavutköy Belediyespor ile KCT 1461 Trabzon FK maçı 2-3 sonuçlandı, Isbaş Isparta 32 Spor ve Aliağa Futbol ise 1-1 berabere kaldı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta, bugün oynanan maçlarla başladı.
Grupta Yeni Matalatyaspor, deplasmanda Adanaspor ile yapacağı karşılaşmaya çıkmadı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Muşspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Arkent Arnavutköy Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-3
Isbaş Isparta 32 Spor-Aliağa Futbol: 1-1
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor