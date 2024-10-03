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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Maçları İçin Hakem Atamaları Yapıldı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Maçları İçin Hakem Atamaları Yapıldı
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Merkez Hakem Kurulu, 6 Ekim Pazar günü oynanacak Nesine 2. Lig Kırmızı Grup maçlarının hakemlerini belirledi. Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ile oynayacağı maçta Burak Demirkıran'ın yönetiminde sahaya çıkacak.

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Çimentaş Elazığspor'un evinde Menemen FK ile oynayacağı maçı Ankara bölgesinden klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel ile Kayseri bölgesinden Halit Karacabay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise yine Ankara bölgesinden Giray Şaylan olacak. Müsabaka 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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