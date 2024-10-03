Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Maçları İçin Hakem Atamaları Yapıldı

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta hafta sonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Çimentaş Elazığspor'un evinde Menemen FK ile oynayacağı maçı Ankara bölgesinden klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel ile Kayseri bölgesinden Halit Karacabay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise yine Ankara bölgesinden Giray Şaylan olacak. Müsabaka 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak. - ELAZIĞ