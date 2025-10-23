Haberler

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. Hafta Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu. 25 Ekim'de Yeni Malatyaspor ile KCT 1461 Trabzon FK arasında oynanacak maçta Hakem Hatice Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak olan 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor- KCT 1461 Trabzon FK maçının hakemi belli oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda 25 Ekim'de oynanacak Yeni Malatyaspor- KCT 1461 Trabzon FK karşılaşmasını Tekirdağ Bölgesi Klasman Hakemi Hatice Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Kaan Kaya ile Kıklareli Bölgesi Klasman Hakemi Sabri Üstünel yapacak.

Karşılaşmada, Manisa Bölgesi Klasman Hakemi Osman Can Açıklar ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Yeni Malatyaspor- KCT 1461 Trabzon FK karşılaşması saat 13.00'da başlayacak. - MALATYA

