Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 20'nci ve 18'inci hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Menemen FK'nın sahaya çıkmaması üzerine oynanamayan maçın sonucunu Türkiye Futbol Federasyonu belirleyecek.

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bursaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Mardin 1969 Spor-Muşspor: 0-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-1

Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Beyaz Grup:

Adana 01 FK-Size Çimento Elazığspor: 4-0

Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu: 0-1

Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-1

Kepezspor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Bucaspor 1928-Karaman FK: 5-0

Beykoz Anadoluspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-4

Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi

Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı