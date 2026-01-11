Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 20'nci ve 18'inci hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Menemen FK'nın sahaya çıkmaması üzerine oynanamayan maçın sonucunu Türkiye Futbol Federasyonu belirleyecek.
Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 20'nci, Kırmızı Grup'ta da 18'inci hafta bir maç dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu maçı, konuk takımın sahaya çıkmamasından dolayı oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Bursaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)
Mardin 1969 Spor-Muşspor: 0-3
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-1
Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Beyaz Grup:
Adana 01 FK-Size Çimento Elazığspor: 4-0
Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu: 0-1
Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor: 1-1
Kepezspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Bucaspor 1928-Karaman FK: 5-0
Beykoz Anadoluspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-4
Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü: 0-2