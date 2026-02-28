Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki 26'ncı ve 28'inci hafta karşılaşmaları gerçekleştirildi. Kırmızı Grup'ta sonuçlar 1-1, 1-0, 1-0 ve 6-0 olarak sonuçlandı. Beyaz Grup'ta ise, 2-1, 4-0, 0-0 ve 1-0 sonuçları alındı.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta, oynanan 4'er karşılaşmayla başladı.

Ligde oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Fethiyespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor : 1-1

Aliağa Futbol-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0

Güzide Gebzespor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-0

Bursaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 6-0

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Beykoz Anadoluspor: 2-1

Sultan Su İnegölspor-Bucaspor 1928: 4-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor: 0-0

MKE Ankaragücü-Karaman FK: 1-0

Kaynak: AA / Metin Arslancan
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş