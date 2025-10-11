Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Mücadelesi Başladı
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta matchleri yapıldı. Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Yeni Malatyaspor'u 8-1 yenerken, Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyeti ile Batman Petrolspor arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta mücadelesi başladı.
Kırmızı ve beyaz grupta oynanan 2 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Aliağa Futbol- Yeni Malatyaspor : 8-1
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri- Batman Petrolspor : 0-0
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor