Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Mücadelesi Başladı

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta matchleri yapıldı. Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Yeni Malatyaspor'u 8-1 yenerken, Beyaz Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor faaliyeti ile Batman Petrolspor arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Futbolda Nesine 2. Lig'de 8. hafta mücadelesi başladı.

Kırmızı ve beyaz grupta oynanan 2 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Aliağa Futbol- Yeni Malatyaspor : 8-1

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri- Batman Petrolspor : 0-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
