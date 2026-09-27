Nesine 2. Lig'de 4. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13 maçla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 13 müsabakayla tamamlandı.

Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor- Adana 01: 3-4

12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon: 1-2

Serikspor-Fethiyespor: 0-1

Karacabey Belediyespor- Mke Ankaragücü : 1-4

Erzincan Futbol Yatırımları-Kırklarelispor: 0-0

Sakaryaspor-Kütahyaspor: 2-0

Beyaz Grup

Sebatspor-Menemen FK: 0-1

Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-0

Güzide Gebzespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Çorluspor 1947-ISBAŞ Isparta 32: 1-3

Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3

Aliaağa Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1

Muşspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-2

Kaynak: AA