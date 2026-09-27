Nesine 2. Lig'de 4. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13 maçla tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 4. hafta Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan 13 müsabakayla tamamlandı. Haftanın maçlarında Ankara Demirspor-Adana 01 3-4, Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü 1-4 ve Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor 0-3 gibi sonuçlar alındı.
Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 13 müsabakayla tamamlandı.
Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor- Adana 01: 3-4
12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon: 1-2
Serikspor-Fethiyespor: 0-1
Karacabey Belediyespor- Mke Ankaragücü : 1-4
Erzincan Futbol Yatırımları-Kırklarelispor: 0-0
Sakaryaspor-Kütahyaspor: 2-0
Beyaz Grup
Sebatspor-Menemen FK: 0-1
Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 2-0
Güzide Gebzespor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0
Çorluspor 1947-ISBAŞ Isparta 32: 1-3
Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3
Aliaağa Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-1
Muşspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-2