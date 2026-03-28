Futbol: Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftası ve Beyaz Grup'un 33. haftası maç sonuçları belli oldu. Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ve Bursaspor berabere kalırken, Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Seza Çimento Elazığspor'a 1-5 mağlup oldu.
Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30. haftası 3, Beyaz Grup'un 33. haftası ise 4 maçla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK-Arkent Arnavuköy Belediyesi Futbol: 0-1
Fethiyespor-Bursaspor: 1-1
Somaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 2-0
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-İskenderunspor: 2-0
Kepezspor-Adana 01 FK: 1-3
Bucaspor 1928-Seza Çimento Elazığspor: 1-5
Sultan Su İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor: 4-0
Kaynak: AA / Can Öcal