Futbol: Nesine 2. Lig

Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'a 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Beyaz Grup'ta 17. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3

Mardin 1969 Spor-Güzide Gebzespor: 2-2

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol- Adanaspor : 5-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Isbaş Isparta 32: 3-5

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-4

İskenderunspor-Adana 01 FK: 2-3

Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor: 0-1

Bucaspor 1928-Altınordu: 1-2