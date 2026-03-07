Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta oynanan 6 maçla tamamlandı. Karşılaşmalarda önemli sonuçlar elde edildi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasına 6 maçla devam edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar şöyle:
GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-1
Kepezspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Muğlaspor-Adana 01 FK: 2-0
Kaynak: AA / Süha Gür