Futbol: Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta oynanan 6 maçla tamamlandı. Karşılaşmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasına 6 maçla devam edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-1

Kepezspor-Sultan Su İnegölspor: 0-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Muğlaspor-Adana 01 FK: 2-0

Kaynak: AA / Süha Gür
