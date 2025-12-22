Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig'in 18. haftası, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Adanaspor-Muşspor: 2-8
Menemen FK-KCT 1461 Trobzon FK: 2-2
Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1
Beyaz Grup:
Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor: 1-3
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor