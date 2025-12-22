Futbol: Nesine 2. Lig

Haberler

Nesine 2. Lig'in 18. haftasında Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan 4 maçla lig tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Adanaspor, Muşspor'a 2-8 mağlup oldu. Diğer karşılaşmalarda Menemen FK, KCT 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalırken, Granny's Waffles Kırklarelispor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu 1-1 berabere sona erdi. Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor, İskenderunspor'a 1-3 yenildi.

Nesine 2. Lig'in 18. haftası, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Adanaspor-Muşspor: 2-8

Menemen FK-KCT 1461 Trobzon FK: 2-2

Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1

Beyaz Grup:

Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor: 1-3

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
