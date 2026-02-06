Nesim Turan: 'Çin ve Kore'nin hegemonyası altındaki bir branşın bu hale gelmesi inanılmaz keyifli'

Eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan, paralimpikte para masa tenisinin Türkiye'nin en başarılı branşlarından olduğunu söyleyerek, "Para masa tenisindeki gelişim sürecini bambaşka bir seviyeye getirdik. Çin ve Kore'nin hegemonyası altında olan bir branşın bu hale gelmesi inanılmaz keyifli" dedi.

Eski para masa tenisi sporcusu Nesim Turan, Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporculuğu bıraktığını ama sporu bırakma niyeti olmadığını söyleyen Turan, "Öyle bir düşüncemiz de yok. İnsan hayatına dokunmak için sporcu olmaya da gerek yok. Evinden çıkamayan tek bir engelli kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Paralimpik alanında insanları hayata dair motive etmek için çabalayacağız. Yaptığım her işte şu mantalitede yaşamayı seviyorum; insanlara ne gibi bir faydamız var? Bu soruyu kendime sorduğumda, cevaba göre kendime hep yol haritası çizdim, çizmeye devam edeceğiz. Sosyal medya projelerim var. Spor yöneticiliği kısmında niye paralimpik bir sporcu yönetmeye talip olmasın gibi birçok alanda hedeflerim, hayallerim var. Bunların ne kadar gerçekleştirebiliriz, ne kadarını gerçekleştiremeyiz zaman gösterecek. Madalyalardan çok daha kıymetli olan bir şey var. O da, tanımadığım bir insandan 'Ben de sizi örnek aldım. Sizin sayenizde spora başladım' gibi cümleler en kıymetli madalya oluyor" şeklinde konuştu.

Paralimpikte para masa tenisinin Türkiye'nin en başarılı olduğu branşlardan olduğunu ifade eden Nesim Turan, "Para masa tenisindeki gelişim sürecini bambaşka bir seviyeye getirdik. Çin ve Kore'nin hegemonyası altında olan bir branşın bu hale gelmesi inanılmaz keyifli. Alttan gelecek çocukların 2028 için biraz zor olduğunu düşünen taraftayım. Doğru bir yatırımla, doğru bir spor bakış açısıyla sonraki dönemlerde yine bu alanda söz sahibi branş haline gelebileceğine inanıyorum. Umarım öyle de olur. Yine devam eden arkadaşlarımızın madalya alacağına eminim. Sonraki süreçlerde yavaş yavaş jenerasyonun da sonuna geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL