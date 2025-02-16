Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Geçti: 93-81
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 skoruyla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel, Özkan Talo
İlkem Yapı Tarsus Spor : Heal 26, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Alleyne 20, Ceylin Beyza Altunpa 7, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 7
Nesibe Aydın : Wheeler 23, Merve Arı, Wallace 5, Nared 31, Serfa 16, Damla Gezgin 9, Merve Uygül 4, Sevgi Tonguç 5, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Başak Altunbey
1. Periyot: 16-20
Devre: 31-47
3. Periyot: 56-69
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 yendi.