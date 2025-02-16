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Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Geçti: 93-81

Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Geçti: 93-81
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 skoruyla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel, Özkan Talo

İlkem Yapı Tarsus Spor : Heal 26, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Alleyne 20, Ceylin Beyza Altunpa 7, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 7

Nesibe Aydın : Wheeler 23, Merve Arı, Wallace 5, Nared 31, Serfa 16, Damla Gezgin 9, Merve Uygül 4, Sevgi Tonguç 5, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Başak Altunbey

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-47

3. Periyot: 56-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 yendi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor
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