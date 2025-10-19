Haberler

Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u Deplasmada Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 mağlup etti. Maçın periyotları 23-24, 37-46 ve 54-72 şeklinde gerçekleşti.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Mesut Öztürk, Uğur Yüksel, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 11, Meryem Gültekin 11, Wallace 12, Powers 18, Başak Altunbey 11, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın 4, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar, Saliha Mandıracı

Nesibe Aydın : Davis 21, Bone 14, Green 17, Turner 11, Yağmur Kübra Önal 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, Elif Çayır 3, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 5, Şeyma Esra Yılık 2, Aysude Torcu 2, Tuğçe Gürel

1. Periyot: 23-24

Devre: 37-46

3. Periyot: 54-72

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 yendi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
