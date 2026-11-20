Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın Okulları Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başantrenör Okul, bu sezon ligde aldıkları sonuçlar ve hedeflerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nesibe Aydın Okulları Spor Kulübünün, kadın basketboluna ciddi yatırım yaptığını ve gelecek yıl profesyonel ligde 10. yıllarını dolduracaklarını ifade eden Okul, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer aldıklarını hatırlattı.

Okul, ligdeki son maçlarında Çimsa ÇBK Mersin karşısında deplasmanda değerli bir galibiyet aldıklarını kaydederek "Avrupa kupalarında yer alma hedefiyle ilgili kulüp başkanımızdan söz aldık. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Tabii ki buralarda oynamak için geniş bir kadroya ihtiyaç var. Haftada iki maç oynamak kolay değil, bazen diğer maça giderken bir idman yapabiliyorsunuz. O yüzden geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Türk takımları Avrupa'da iyi işler yapabiliyor. Geçen sene EuroCup'ı aldık. EuroLeague'de bir Türk takımı oldu. Ben iki kere EuroLeague'de final oynadım. Neden olmasın, Avrupa'da başarılı olabiliriz." diye konuştu.

"Ankara hem altyapısıyla hem A takımlarıyla ciddi anlamda baskı kuruyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda daha önce yardımcı antrenör olarak görev yapan Okul, oyuncuların sakatlık yaşayabildiğini ve milli takımın kısa hazırlık sürelerinde yeni bir antrenörle çalışmak durumunda kalabildiğini belirterek "Üç gün önce bir araya gelip yeni bir antrenörle üç gün sonra mükemmel işler başarmak çok kolay değil. Türk oyuncular atletik özelliklere sahip, çok akıllı oyuncular. Atletik özelliklerini yukarıya taşıyıp daha çok kazanma arzusu ve bir arada kulüp takımı organizasyonu yapabilirsek mutlaka yukarıya çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kadın basketbolunda Ankara'nın altyapı ve A takım düzeyinde yaptığı yatırımlarla öne çıktığını aktaran 46 yaşındaki başantrenör, "Ankara hem altyapısıyla hem A takımlarıyla, ciddi anlamda baskı kuruyor. İstanbul şartlarında altyapı organizasyonunda ne gibi zorluklar oluyor bunu biliyorum. Salon sıkıntısı, salon olsa trafik sıkıntısı, çocuklar okuldan çıkıyor. A takıma gelince de orada da iyi takımlar var. Ankara bu işe yatırım yapıyor ve başkentimizde altyapısından A takımına, yukarıya taşıyarak ciddi oyuncular yukarı çıkarmaya çalışıyor. Bu yüzden Ankara, İstanbul'un önüne geçmiş durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA