Nesibe Aydın Kadın Basketbol, Jayda Curry'i renklerine bağladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Nesibe Aydın, ABD'li oyun kurucu Jayda Curry ile 2026-27 sezonu için anlaştı. Curry, NCAA'deki başarılı performansı ve yüksek skor kapasitesiyle tanınıyor.
Kulübün açıklamasında, "Amerikalı oyun kurucu Jayda Curry 2026-27 sezonunda bizimle. NCAA tarihine geçen performansları ve yüksek skor kapasitesiyle tanınan Curry'ye 'Hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Curry, son olarak Kocaeli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan