Neredeyse orta sahadan attı! Torreira'dan Beşiktaş kalesine füze

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbi müsabakasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının 23. dakikasında Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Bu golden sonra Galatasaray'da Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

TORREIRA'DAN İNANILMAZ GOL

Ardından 45. dakikada ise Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu ve derbiye eşitliği getirdi.

İşte o gol;

Görüntü; beIN SPORTS

Görüntü; beIN SPORTS

Görüntü; beIN SPORTS