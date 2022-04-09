Nereden nereye! Sneijder ve Karius'un inanılmaz değişimini görenler hayrete düştü - Haberler

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Nereden nereye! Sneijder ve Karius'un inanılmaz değişimini görenler hayrete düştü

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, adeta bambaşka insanlara dönüştü. Sneijder ve Karius'un inanılmaz değişimi, görenleri şaşırttı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius'un önlenemez düşüşü gibi yaşadığı değişim de dikkat çekti. Liverpool'la sözleşmesi senon sonunda bitecek olan Karius, ağırlık çalışmalarını hayli abartmış.

Nereden nereye! Sneijder ve Karius'un son halini görenler hayrete düştü

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Yaklaşık 1 senedir maçlara çıkmayan 28 yaşındaki kaleci, spor salonundaki çalışmalara fazlasıyla ağırlık verdi. Bir futbolcu fiziğinden uzaklaşan Karius'un, futbolu bırakma niyetinde olduğu yorumları yapıldı.

Nereden nereye! Sneijder ve Karius'un son halini görenler hayrete düştü

SNEIJDER'İ TANIYAMIYORLAR

Galatasaray'ın efsane orta saha oyuncusu Sneijder, kendi tesisinde Ukrayna'daki sivillere destek amacıyla düzenlenen dostluk maçında oynadı. Savaşın yaşandığı Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen maçta oynayan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, aldığı kilolarla dikkat çekti. 37 yaşındaki eski yıldızın futbolu bırakır bırakmaz yaşadığı değişim sevenlerini üzdü.

Nereden nereye! Sneijder ve Karius'un son halini görenler hayrete düştü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Wesley Sneijder, Loris Karius, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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