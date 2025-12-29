Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Kocaelispor, Beşiktaş'ta bu sezon süre bulmakta zorlanan Salih Uçan'ı gündemine aldı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli orta saha için yönetimin nabız yokladığı ve şartların oluşması halinde resmi adımların atılacağı öğrenildi.

TAKİP SÜRÜYOR

Kocaelispor cephesinin, Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın durumunu yakından izlediği belirtiliyor. Kulübün, oyuncunun ayrılık ihtimaline göre devre arası transfer döneminde süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor.

ŞARTLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği; Beşiktaş'ın yaklaşımı, Salih Uçan'ın kariyer planı ve mali koşullara bağlı olacak. Kocaelispor'un uygun zeminin oluşması halinde resmi girişimlere başlamaya hazır olduğu kaydedildi.