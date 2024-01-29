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Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

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Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'de forma giyen ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı yıldız Neymar'ın son hali hayranlarını hayrete düşürdü. Neymar'ın aldığı kiloları görenler "Yok artık" demekten kendini alamadı.

Brezilya Milli Takımı'nda yaşadağı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Al Hilal'in yıldızı Neymar'ın son hali görenleri şaşırttı.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu Neymar'ın aldığı fazla kilolar dikkat çekti.

"YOK ARTIK"

PSG'de oynadığı dönemlerde adını tüm dünyaya duyuran Neymar'ın son halini gören hayranları ise "Yok artık" demekten kendini alamadı.

İşte Neymar'ın son hali;

Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenkler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Neymar'ın son halini görenkler 'Yok artık' diyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Al Hilal Neymar Futbol Spor Haberler

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