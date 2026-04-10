Nereden nereye! Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu
Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli ekipte gözden düşen isimler arasında yer aldı. Forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, 2026’da yalnızca iki maçta süre alarak büyük bir düşüş yaşadı ve teknik heyetin planlarının dışında kaldı.
BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI
2024 yaz transfer döneminde Galatasaray ile girilen yarışın ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Oğuz Aydın, beklentileri karşılayamadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyetin planlarında geri planda kaldı.
2026’DA SADECE 12 DAKİKA OYNADI
Oğuz Aydın, 2026 yılı itibarıyla sadece iki maçta forma şansı bulabildi. Samsunspor karşısında 1 dakika, Karagümrük maçında ise 11 dakika süre alan genç oyuncu, toplamda yalnızca 12 dakika sahada kaldı.
MİLLİ TAKIM HEDEFİ RİSKE GİRDİ
2026 Dünya Kupası hedefi bulunan Oğuz Aydın için bu tablo endişe yarattı. Düzenli forma şansı bulamaması, oyuncunun hem performansını hem de milli takım şansını olumsuz etkiliyor.
KARİYERİNDE KRİTİK DÖNEM
Fenerbahçe’de forma rekabetinde geriye düşen Oğuz Aydın’ın geleceği merak konusu olurken, genç futbolcunun yeniden çıkış aradığı öğrenildi.