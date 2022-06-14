Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

NBA'in süper yıldızlarından Lebron James ile Cleveland Cavaliers'da takım arkadaşlığı yapmış olan Delonte West'in dilencilik yaptığı iddia edildi. Kameralara kaydedilen görüntüsü gündem oldu.

Bir zamanlar NBA'de forma giyen Delonte West'in dilencilik yaptığı öne sürüldü. Uzun yıllardır madde bağımlılığı ve psikolojik problemlerle uğraşan 38 yaşındaki eski basketbolcunun kameralara kaydedilen görüntüsü olay oldu. Nypost'da yer alan habere göre, daha önce de akıl sağlığıyla ilgili problemler yaşayan West'e, eski kulübü Dallas'ın sahibi Marc Cuban tedavi alması yönünde destek olmuştu.

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü

CAVALİERS'DA OYNADI

Süper yıldız Lebron James ile yükselişe geçen Cavaliers'ın formasını da giyen West, Dallas ve Celtics gibi iddialı takımlarda da boy gösterdi.

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü

Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Lebron James Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title