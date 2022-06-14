Nereden nereye! Lebron James'in eski takım arkadaşının dilencilik yaparken görüntülendiği öne sürüldü
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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NBA'in süper yıldızlarından Lebron James ile Cleveland Cavaliers'da takım arkadaşlığı yapmış olan Delonte West'in dilencilik yaptığı iddia edildi. Kameralara kaydedilen görüntüsü gündem oldu.
Bir zamanlar NBA'de forma giyen Delonte West'in dilencilik yaptığı öne sürüldü. Uzun yıllardır madde bağımlılığı ve psikolojik problemlerle uğraşan 38 yaşındaki eski basketbolcunun kameralara kaydedilen görüntüsü olay oldu. Nypost'da yer alan habere göre, daha önce de akıl sağlığıyla ilgili problemler yaşayan West'e, eski kulübü Dallas'ın sahibi Marc Cuban tedavi alması yönünde destek olmuştu.
CAVALİERS'DA OYNADI
Süper yıldız Lebron James ile yükselişe geçen Cavaliers'ın formasını da giyen West, Dallas ve Celtics gibi iddialı takımlarda da boy gösterdi.