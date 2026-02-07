Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kadrosunu dört yeni isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk'u da renklerine bağladı.
- Sipay Bodrum FK, Alper Potuk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Sipay Bodrum FK, Dino Hotic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Sipay Bodrum FK, Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıllık, Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sipay Bodrum FK, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla transferlerini duyurdu. Kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club forması giyen Dino Hotic ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden Alper Potuk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
UZUN SÜRELİ ANLAŞMALAR DA YAPILDI
Bodrum temsilcisi ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıllık, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde oynayan Yunus Tarhan ile ise 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.