Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Sipay Bodrum FK, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla transferlerini duyurdu. Kulüp, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club forması giyen Dino Hotic ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nden Alper Potuk ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

UZUN SÜRELİ ANLAŞMALAR DA YAPILDI

Bodrum temsilcisi ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile 2,5 yıllık, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde oynayan Yunus Tarhan ile ise 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.