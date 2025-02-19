Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı

Süper Lig devi Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Olympiakos'a transfer olan Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, Olympiakos'tan Brezilya Serie B takımı Sport Recife'ye transfer oldu.

Bu gelişmenin ardından Oliveira, Olympiakos için bir veda mesajı yayınladı. Oliveira, açıklamasında, "Olympiakos'ta geçirdiğim süre kısa ama gerçekten çok özeldi. İlk günden itibaren kulüp, takım arkadaşlarım ve taraftarlardan gördüğümüz sıcak karşılama sayesinde ailemle birlikte kendimizi evimizde hissettik. Yunanistan'ın kalbimizde her zaman özel bir yeri olacak, sadece yaşadığımız anlar için değil bebeğimiz doğduğu için de öyle. Teşekkürler Olympiakos. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

2026'YA KADAR İMZALADI

Oliveira'nın Olympiakos'a vedasının ardından Sport Recife de transferi resmi olarak açıkladı. Brezilya ekibi, Oliveira ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sergio Oliveira, Olympiakos'ta 14 maçta 534 dakika süre buldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına skor katkısı sağlayamadı.